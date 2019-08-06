نداء تونس يرشح الزبيدي للرئاسية والأخير سيحسم أمره اليوم

حسمت حركة نداء تونس أمرها في مسألة مرشحها للانتخابات الرئاسية بعد إستيفاء جميع النقاشات والمشاورات مع بعض الأطراف الوطنية والسياسية.

وقالت مصادر من الحزب أن الزبيدي أبدى ترددا في البداية لكنه بعد الدعم الذي حظي به من حزب نداء تونس وبقية الأطراف جعلته يحسم أمره ويقرر الترشح للانتخابات الرئاسية .

ومن المنتظر أن يجمع لقاء اليوم الثلاثاء عبد الكريم الزبيدي برئيس الجمهورية المكلف محمد الناصر حول قرار ترشحه وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ليقوم اثر ذلك بإيداع ملفه لدى الهيئة الفرعية للانتخابات مساء اليوم أو غدا على أقصى تقدير لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.