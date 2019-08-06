ضبط سائق وشقيقته لاتهامه بقتل آخر بالسلام



أسفرت جهود فرق البحث الجنائى عن العثور على السيارة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبداخلها سكين "مدممة" وتحديد مرتكب الواقعة (عاطل - سن 25- مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر- سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، ومحكوم عليه فى قضية "سرقة").



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال توجهه لإستقلال السيارة، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع ("شقيقه" - سائق - سن 34 - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومحكوم عليه فى 4 قضايا "تبديد") وأقر بأنه نظرًا لكونهما من مدمنى المواد المخدرة ومرورهما بضائقه مالية فخططا لسرقة سيارة أجرة والتصرف فيها بالبيع، وبتاريخ الواقعة قاما بإستقلال السيارة قيادة المجنى عليه من شارع أحمد سعيد بدائرة قسم الوايلى بزعم توصيلهما لطريق بلبيس وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة تعديا عليه بالضرب بإستخدام السكين المعثور عليها فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وإستوليا على السيارة وهاتفه المحمول وتم بإرشاده ضبط شقيقه، وبمواجهة الأخير أيد ذلك وأضاف بتسليمه الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لزوجته "ربة منزل - سن 32 "، أمكن ضبطها ونفت علمها بكونه من متحصلات حادث سرقة، وبإرشادها تم ضبط الهاتف لدى صاحب سنترال بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (سائق "يعمل على سيارة أجرة"- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بقطعة أرض فضاء بطريق بلبيس بدائرة القسم وبها جرحين طعنيين وبإستدعاء مالك السيارة قرر أن المجنى عليه إستلم منه السيارة للعمل عليها بتاريخ الواقعة وعدم عودته بالسيارة.