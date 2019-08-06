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"مستقبل وطن" بالجيزة ينظم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية وذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:33 م
مستقبل وطن بالجيزة ينظم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية وذوي الاحتياجات الخاصة
مستقبل وطن
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عبداللطيف هيبة
 
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قال  المهندس علاء والي، أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن أمانة مستقبل وطن بالجيزة سوف تنظم احتفالية كبرى اليوم الثلاثاء، وذلك لتكريم الطلاب من محافظة الجيزة من أوائل الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار تشجيعهم على الاستمرار فى التفوق والتقدم لأنهم أمل المستقبل وثمرة الغد.

وقال "والي"، إن هذا التكريم يأتى فى ضوء اهتمام الدولة بأبنائها، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، ومواكبة آخر التطورات العلمية والأساليب التكنولوجية، لأنهم المستقبل المقبل لبلدهم.

وأشار أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة إلى أنه سوف يشارك في هذه الاحتفالية كلًا من المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، رئيس لجنة الشباب  بالبرلمان، واللواء علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان، والمهندس  حسام الخولى أمين عام الحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم بالحزب وعدد من القيادات.

وأضاف "علاء والى"، أن الاحتفالية سوف تشهد توزيع شهادات تقدير ودرع الحزب على كل الطلبة الأوائل، تكريمًا لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

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