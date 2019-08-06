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انطلاق توزيع 2750 أضحية للعائلات المعوزة ومحدود الدخل

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:32 م
انطلاق توزيع 2750 أضحية للعائلات المعوزة ومحدود الدخل
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محمد وليد الجموسي
 
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها أنه إضافة إلى المساعدات المالية بعنوان عيد الإضحى المبارك التي شرعت الوزارة في توزيعها منذ يوم الإثنين 05 أوت 2019 على كافة المنتفعين بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة و بإذن من رئيس الحكومة.
وأكدت أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي سيقوم بتوزيع 2750 أضحية بمناسبة عيد الإضحى لعدد من العائلات المعوزة و محدودة الدخل بعدد من معتمديات الجمهورية التونسية
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