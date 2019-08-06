الرئيس الفلبينى يزور بكين لمناقشة قضية التحكيم بشأن جزر بحر الصين الجنوبى

قال المتحدث بإسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دوترتي سيلتقي قريبًا بنظيره الصيني شي جين بينج لمناقشة قضية التحكيم لعام 2016 بشأن بحر الصين الجنوبي، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الداخلية على زعيم المتفجر في مواجهة بكين.





ووفقاً لوكالة رويترز، أنه على الرغم من شعبيته الكبيرة واستطلاعات الرأي التي تقدم باستمرار نسبة تأييد تبلغ 80 في المائة وأكثر، أظهرت الاستطلاعات نفسها أن الفلبينيين لا يثقون في الصين ويريدون من حكومتهم أن تقف في وجه البلطجة البحرية المتصورة.





وكان من بين أكثر القضايا إثارة للجدل قرار دوترتي بتجميد قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لجذب التأييد مع بكين، في مقابل تعهدات مبهمة بحزم استثمار بقيمة مليار دولار لم تتحقق بعد إلى حد كبير.





وأوضح هذا الحكم العديد من الاستحقاقات البحرية للفلبين بموجب القانون الدولي وأبطل فعلياً مطالبة الصين بتسعة خطوط مثيرة للجدل حول السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي.





وقال المتحدث بإسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانلو، إنه سأل دوترت الذي كانت فكرته هي إجراء محادثات جديدة مع شي.













وأضاف بانو في مؤتمر صحفي دوري ، نقلاً عن دوترتي :"تذكر أني قلت من قبل أنه سيكون هناك للاحتجاج فيه إلى قرار التحكيم هذا؟.. هذا هو الوقت"، وأضاف "هذا هو السبب في أنني ذاهب إلى هناك- هذا ما قاله".