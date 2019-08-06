ضبط مسجل خطر لاتهامة بسرقات عامة بالنزاهة





وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقة المبالغ المالية والهاتفين المضبوطين بحوزته من داخل محل ملابس بدائرة القسم، وسرقة عبوات المواد الغذائية، وماكينة كاشير من داخل محل بقالة بمنطقة فيصل بالجيزة بأسلوب " كسر الباب " بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.





وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكاب (9) حوادث بذات الأسلوب، وأقر بشرائه للسيارة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع السرقة، وتصرفه فى باقى المسروقات بالبيع لأشخاص لايمكنه الإرشاد عنهم، بإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة ضبط (عاطل - سن 47 - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء – "مسجل خطر" سرقات عامة - سبق إتهامه فى 38 قضية "سرقة متجر")، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة"، حال استقلاله سيارة ملاكي، وبحوزته (مبالغ مالية قدرها "15 ألف جنيه، 100 دولار" - 2 هاتف محمول- 20 عبوة مواد غذائية - ماكينة "كاشير" - مقص حديدى - مفك).