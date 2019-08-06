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رئيس الزمالك لمحمود الخطيب: لا صلح والجلوس مع "مقلد" يليق بك

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:09 ص
رئيس الزمالك لمحمود الخطيب: لا صلح والجلوس مع مقلد يليق بك
الخطيب
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الفجر الرياضي
 
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رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مبادرة الصلح من حسن راتب رئيس قناة المحور الفضائية مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.


وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "شرف للخطيب أن يجلس معي، سبق وتم الدعوة لمبادرة صلح في السابق ورد الخطيب برفع الدعاوى القضائية ضدي لذلك أجلس مع الخطيب".


وأضاف رئيس الزمالك: "لن أجلس مع محمود الخطيب وإذا اراد الخطيب الجلوس مع أحد في الزمالك فليجلس مع علاء مقلد عضو مجلس الزمالك".




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