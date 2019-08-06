رئيس الزمالك لمحمود الخطيب: لا صلح والجلوس مع "مقلد" يليق بك

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مبادرة الصلح من حسن راتب رئيس قناة المحور الفضائية مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.









وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "شرف للخطيب أن يجلس معي، سبق وتم الدعوة لمبادرة صلح في السابق ورد الخطيب برفع الدعاوى القضائية ضدي لذلك أجلس مع الخطيب".









وأضاف رئيس الزمالك: "لن أجلس مع محمود الخطيب وإذا اراد الخطيب الجلوس مع أحد في الزمالك فليجلس مع علاء مقلد عضو مجلس الزمالك".















