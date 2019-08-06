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تراجع مؤشر"تاسي " السعودي بنسبة 1.61% بمستهل جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:12 ص
تراجع مؤشرتاسي السعودي بنسبة 1.61% بمستهل جلسة منتصف الأسبوع
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.61% خاسرا 136.09 نقطة ليصل إلى مستوى 8329.16 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.3% خاسرا 48.93 نقطة ليصل إلى مستوى 3714.66 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 45.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 27 شركة، فيما تراجعت 154 شركة. 
 
وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.42%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.17%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.92،%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%.
 
وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.93%، ثم رعاية بنسبة 5.21%، ثم أميانتيت بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم "أسيج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.17% ثم الخليج للتدريب بنسبة 5.07%، ثم ولاء بنسبة 5.03%.
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