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استمرار معرض ديارنا بمطروح حتى الخميس المقبل

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:12 ص
استمرار معرض ديارنا بمطروح حتى الخميس المقبل
المعرض
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آيات عامر
 
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار عرض المنتجات اليدوية بمعرض "ديارنا" بمطروح حتى الخميس المقبل، وذلك في النادي الاجتماعي بمطروح والتابع لجمعية الأندية الاجتماعية والثقافية.

وأكدت الوزارة، أن المعرض يشارك فيه 60 عارضا، منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها ومنتجات أخميم وخوص وكراسي بحر ومنتجات محافظة سيناء من منتجات زراعية وتمور وعبايات ومنتجات فضية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض يضم العديد من المنتجات المعروضة بأعلى مستويات الجودة، حيث يشارك فيه تسع محافظات هي القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط وأسوان وسوهاج والقليوبية ومرسي مطروح والفيوم.

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