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كوين لطيفة بدور Ursula في النسخة الحية من فيلم The Little Mermaid

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:10 ص
كوين لطيفة بدور Ursula في النسخة الحية من فيلم The Little Mermaid
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وكالات
 
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وافقت الممثلة والمغنية الأمريكية كوين لطيفة، على تقديم دور Ursula في النسخة الحية من فيلم The Little Mermaid.

ومن المقرر تصوير العمل خلال الفترة القريبة المقبلة على أن يعرض في الصالت السينمائية خلال عام 2020 المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن كوين لطيفة حصلت على عدة جوائز وترشيحات ولها جائزة غولدون غلوب وإثنين من جوائز نقابة ممثلي الشاشة وجائزة آمي ورُشحت أيضاً لجائزة أوسكار.

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