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إصابة طالبين بـ"مطواه" إثر مشاجرة مع 3 أشقاء لخلافات الجيرة بالخانكة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:09 ص
إصابة طالبين بـمطواه إثر مشاجرة مع 3 أشقاء لخلافات الجيرة بالخانكة
مشاجرة
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محمد نبيل
 
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أصيب طالبين بسلاح أبيض مطواه في مشاجرة مع 3 أشقاء بسبب خلافات الجيرة بالخانكة، وتم نقلهم لمستشفى المطرية وسيد جلال بالقاهرة لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بناحية كفر حمزة دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بالفحص تبين حدوثها بين كلا من طرف أول "ع ع  ف" 19 سنة طالب مصاب بجرح نافذ بالبطن واشتباه نزيف بالبطن، وتم نقله لمستشفى المطرية للعلاج، و"ص ح  ص" 19 سنة، طالب مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيسر وتم نقلة لمستشفى سيد جلال بالقاهرة للعلاج.

وطرف ثان "ش ط ع" 27 سنة عاطل، وشقيقه كلًا من "ر ط  ع" 33 سنة سائق، و"م ط ع" 32 سنة عامل بمصنع أخشاب وجميعهم مقيمين كفر حمزة – دائرة المركز، وذلك بسبب وجود خلافات جيرة سابقة بين الطرفين واليوم حال تقابلهم بمنطقة سكنهم حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها الثالث بالتعدي على الأول بسلاح أبيض مطواه كانت بحوزته محدثًا اصابته وقيام الخامس بالتعدي على الثانى بالضرب محدثًا اصابته. 

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14030 جنح مركز شرطة الخانكه لسنة 2019 وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق. 
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