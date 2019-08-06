ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اعتداءات لمستوطنين والاحتلال في الضفة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:08 ص
اعتداءات لمستوطنين والاحتلال في الضفة
اعتداءات لمستوطنين
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مناطق مختلفة في الضفة، ونفذت عمليات هدم ومصادرة لمركبات وجرارات زراعية، فيما هاجم مستوطنون منزلاً وقاعة أفراح جنوب نابلس.

 

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، وفقاً لما نقلته وكالة معاً الإخبارية، إن عدداً من مستوطني مستوطنة "ايتسهار" هاجموا عند الساعة الثانية من فجر اليوم صالة أفراح ومنزلاً فلسطينياً بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

وأضاف دغلس، أن فلسطينيين تصدوا للمستوطنين، وأجبروهم على الفرار من المكان.

 

وفي الأغوار، قال مسؤول ملف الاستيطان، إن "قوة من جيش الاحتلال وما تسمى بالإدارة المدنية اقتحموا خربة الرأس الأحمر، وينفذون لغاية اللحظة حملة لمصادرة للجرارات الزراعية والسيارات الخاصة، حيث تم مصادرة جرار زراعي وسيارة و"تريلة" لفلسطيني في أراضي 48.

 

فيما هدمت قوات الاحتلال، أساسات مبنى قيد الإنشاء في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا، غرب بيت لحم، للمرة الثانية على التوالي، إضافة إلى أساسات مبنى لفلسطيني آخر بحجة عدم الترخيص.

Advertisements
المزيد عن: الضفة الاحتلال في الضفة اعتداءات لمستوطنين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية