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مؤشر بورصة دبي يخسر 3.95 نقطة بالتعاملات الصباحية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:06 ص
مؤشر بورصة دبي يخسر 3.95 نقطة بالتعاملات الصباحية
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسرا 3.95 نقطة ليصل إلى مستوى 2794.85 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 110.8 مليون سهم محققة ما قيمته 142 مليون درهم من خلال تنفيذ 1720 صفقة ل30 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.03%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.75%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.32%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 2.62%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.16%، ثم سهم أملاك للتمويل بنسبة 4.76%.
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