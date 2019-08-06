تعيين سمير عارف رئيساً لمجلس ادارة شركة أرضك

قرر مجلس إدارة شركة ارضك للتنمية والاستثمار العقاري إجراء تغييرات بتشكيل مجلس إدارة الشركة، شملت تعيين الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة مجموعة الاهرام لنظم الامان (ASG) وشركة HI-TECH LOCK للصناعات الدقيقة، وعضو مجلس إدارة ارضك في منصب رئيس مجلس الإدارة، خلفاً للمهندس أشرف عرفة رئيس مجلس الإدارة السابق، وتعيين محمد داوود عضو مجلس إدارة الشركة نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلفاً للأستاذ محمد مصطفي أحمد عبد العاطي نائب رئيس مجلس الإدارة السابق.





كما جدد مجلس الإدارة الثقة في الدكتور أشرف دويدار بمنصب العضو المنتدب لشركة ارضك.





ويمتلك الدكتور سمير عارف خبرة واسعة في مجال الاستثمار، فهو حاصل على الدكتوراه في إدارة الاعمال، حيث تخرج من كلية التجارة في عام 1965، والتحق بالعمل في إدارة اعمال مجموعة الاهرام لنظم الامان وشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة وممثلها في مجلس إدارة شركة ارضك.





كما يشغل عارف منصب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. ويتولى عضوية عدد من المنظمات أبرزها غرفة الصناعات الهندسية، المجلس التصديرى للصناعات الهندسية (EEC-EG)، والاتحاد العربي للصناعات الهندسية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية المصدرين المصريين، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وغرفة التجارة الأمريكية.





ويشغل محمد داوود نائب رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة ارضك عدد من المناصب منها نائب رئيس الجمعية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وعضو مجلس الأعمال المصري الصيني، وعضو مجلس الأعمال المصري الهندي، وعضو مجلس الأمناء بمدينة السادس من أكتوبر، وعضو الاتحاد العربي للصناعات الهندسية، وعضو لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين.