إيما واتسون تدشن خدمة تليفونية لدعم ضحايا التحرش ببريطانيا





أعلنت النجمة الشابة إيما واتسون، عن تدشين خدمة تليفونية تقدم النصيحة القانونية والدعم للفتيات اللائي يتعرضن لمواقف تحرش، وذلك لحفظ حقوقهن القانونية.

وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي قالت أن الخدمة سيديرها خبراء قانونيين تابعين لحركة مناهضة التحرش العالمية TIME’S UP، التي دشنها نجمات هوليوود منذ عامين بعد انتشار التحرش في مجال السينما بهوليوود.

وأوضحت الصحيفة أن الخدمة سيمولها جمعية خيرية بريطانية باسم ROSA، ستعمل على توفير محامون لغير القادرات على ذلك من ضحايا التحرش.