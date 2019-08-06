ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إيما واتسون تدشن خدمة تليفونية لدعم ضحايا التحرش ببريطانيا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:03 ص
إيما واتسون تدشن خدمة تليفونية لدعم ضحايا التحرش ببريطانيا
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements


أعلنت النجمة الشابة إيما واتسون، عن تدشين خدمة تليفونية تقدم النصيحة القانونية والدعم للفتيات اللائي يتعرضن لمواقف تحرش، وذلك لحفظ حقوقهن القانونية.

 

وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي قالت أن الخدمة سيديرها خبراء قانونيين تابعين لحركة مناهضة التحرش العالمية  TIME’S UP، التي دشنها نجمات هوليوود منذ عامين بعد انتشار التحرش في مجال السينما بهوليوود.

 

وأوضحت الصحيفة أن الخدمة سيمولها جمعية خيرية بريطانية باسم ROSA، ستعمل على توفير محامون لغير القادرات على ذلك من ضحايا التحرش.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية