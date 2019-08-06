عدلي القيعي يرد على رئيس الزمالك ويسخر من اتهاماته (فيديو)

سخر عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي من اتهام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للفريق الأحمر باستخدام السحر للفوز في مباراة القمة الأخيرة.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية: "لو هناك سحر بالفعل والأهلي يفعل ذلك فأنت من سبقت بذلك والدليل كلام أحمد حسام ميدو فكان هناك شيخ مقيم مع الفريق باستمرار".

وأضاف عدلي القيعي: "لماذا لم ينفعك السحر.. حتى الساحر الذي تستعين به لا يفوز إذًا ساحر الأهلي هو من يفوز أيضا".