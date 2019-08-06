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عدلي القيعي يرد على رئيس الزمالك ويسخر من اتهاماته (فيديو)

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:07 ص
عدلي القيعي يرد على رئيس الزمالك ويسخر من اتهاماته (فيديو)
عدلي القيعي
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الفجر الرياضي
 
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سخر عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي من اتهام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للفريق الأحمر باستخدام السحر للفوز في مباراة القمة الأخيرة.

 

 

وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية: "لو هناك سحر بالفعل والأهلي يفعل ذلك فأنت من سبقت بذلك والدليل كلام أحمد حسام ميدو فكان هناك شيخ مقيم مع الفريق باستمرار".

 

 

وأضاف عدلي القيعي: "لماذا لم ينفعك السحر.. حتى الساحر الذي تستعين به لا يفوز إذًا ساحر الأهلي هو من يفوز أيضا".

 

 

 

 

 

 

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المزيد عن: مرتضى منصور عدلي القيعي رئيس الزمالك الزمالك
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