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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:03 ص
تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع البنوك.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% خاسرا 12.670 نقطة ليصل إلى مستوى 6089.45 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% خاسراً 13.220 نقطة ليصل إلى مستوى 6714.06 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً 11.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4861.09 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 60.3 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون دينار كويتى عبر 3555 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.51%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاعى الخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.18%.
 
وجاء سهم "منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.86%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.28%، فيما تصدر سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.95% ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.16%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 8.05%.
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