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مؤشربورصة البحرين يهبط 0.01% بالتعاملات الصباحية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:59 ص
مؤشربورصة البحرين يهبط 0.01% بالتعاملات الصباحية
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرا 0.09 نقطة ليصل إلى مستوى 1544.56 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 971 ألف سهم بقيمة 384 ألف جنيه.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.67% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
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