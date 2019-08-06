ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سوريا: استهداف مقر أمني لـ"قسد" في الرقة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:00 ص
سوريا: استهداف مقر أمني لـقسد في الرقة
سوريا - أرشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أكدت مصادر سورية، أن مبنى الاستخبارات العسكرية التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الرقة شمالي البلاد، قد دُمر من جراء تفجير وقع داخله ليلة الاثنين- الثلاثاء.

 

وقالت مصادر محلية في الرقة، إن "ثلاثة انفجارات هزت المدينة بعد منتصف الليل، وكان أكبرها التفجير الذي وقع داخل مقر الاستخبارات العسكرية غرب مبنى المشفى الوطني وسط المدينة".

 

وأكدت المصادر، أن "قتلى وجرحى من عناصر الاستخبارات سقطوا في الانفجار الذي أدى لانهيار قسم كبير من المبنى"، مضيفة أن عدداً من سيارات الإسعاف والمركبات التابعة لقسد توجهت إلى المكان، وتم فرض طوق أمني في المنطقة.

 

ووقع الانفجار الثاني جراء عبوة ناسفة قرب مبنى المشفى الوطني، فيما وقع الانفجار الثالث في محطة كهرباء في منطقة الدرعية شمال غرب المدينة.

 

وتشهد مدينة الرقة انفجارات متكررة تستهدف عناصر ومقار قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على المدينة منذ قرابة عامين.

Advertisements
المزيد عن: قسد سوريا الرقة استهداف مقر أمني
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية