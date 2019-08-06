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"الأرصاد الجوية" تكشف أسباب ظاهرة الغروب الدموي أمس

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:59 ص
الأرصاد الجوية تكشف أسباب ظاهرة الغروب الدموي أمس
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هدى عبدالرازق
 
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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن ظاهرة الغروب الدموي التي شهدتها البلاد مساء أمس، لم تكن على مصر فقط، بل على شمال أفريقيا كلها، وأجزاء من المملكة العربية السعودية.

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية ""، اليوم الثلاثاء، إلى أن سبب حدوث الظاهرة وجود أتربة في طبقات الجو العليا، وهى نادرا ما تكون موجودة، فأدت إلى انعكاس أشعة الشمس وقت الغروب.

وأوضح أن تلك الظاهرة ليس لها تأثير، وليس لها علاقة بتلوث الجو في مصر، معقبًا: "أماا شخصيا أول مرة أشوفها".
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المزيد عن: طقس الغروب الدموي الأرصاد الجوية
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