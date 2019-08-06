حجازي متقال يغني لـ"المنجا" في أحدث كليباته (صور)

انتهى المطرب الشعبي حجازي متقال، من تصوير أغنيته الجديدة "منجا يا منجا"، وهي من كلمات والحان الريس متقال، وتوزيع ميدو مزيكا، فكرة واخراج الكليب وليد جنيدي، تصوير دكتور محمد شفيق.

وتدور فكرة الكليب حول حجازى متقال الذي يذهب لإحياء "حنة" شابة فى بلده بعد فترة غياب فيقابل حبه القديم من فترة الطفولة ويخطبها من والدها الفنان منير مكرم، وتدور الأحداث فى الصيف فى موسم جنى المانجا فيغنى مع الفلاحات.

الكليب بطولة الراقصة الاستعراضية الا كوشنير والفنان منير مكرم والفنانة فاطمة كشرى والوجه الجديد هدى الشافعى والإعلامية نهى حمزة والفنان قدرى ابو الهول.