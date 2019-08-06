غدا.. "الاقباط" يستقبلون صوم السيدة العذراء بالأطعمة النباتية

يبدأ الأقباط استقبال أول أيام صوم السيدة العذراء مريم، غدا الأربعاء، على مدار 15 يومًا متتاليًا بالأطعمة النباتية، على أن يختتم الصوم بقداس العيد الخميس الموافق ٢٢ من ذات الشهر، في جميع الكنائس التى تحمل اسم العذراء في جميع المحافظات داخل مصر.





ويكرس عدد كبير من محبي العذراء مريم أسبوعاً إضافياً لصومها السنوي بشهر أغسطس، كنوع من النذور في حب مريم، وكثيرون يخصصون طقوسا خاصةً في صوم السيدة العذراء مريم، تختلف عن باقي صوم الأقباط طوال العام نظرًا لمحبتهم الكبيرة لها.





ويركز كل من ينذر بهذا الأمر بصوم فترة الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع حسب نذره بتناول العيش والملح طوال فترة الصوم مع شرب الماء فقط، كنوع من الزهد الذي يكرسه لصوم السيدة العذراء مريم، حيث تنتشر هذه النذور في محافظات الصعيد بين الأقباط.





وصوم السيدة العذراء يحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين اقباط ومسلمين، ويعتبر تكريماً للعذراء مريم التى اكتسبت مكانة كبيرة فى جميع الطوائف وجميع الأديان السماوية.





وتستقبل جميع الأديرة والكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم آلاف من الزائرين للاحتفاء بها خلال فترة الصوم التي تستغرق الـ 15 يومًا.





ويعرف هذا الصوم عند الأقباط الأرثوذكس، بالامتناع عن أكل اللحوم وعن منتاجات (الألبان والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.





ويعد هذا الاحتفال الأكبر لصوم السيدة العذراء بدير المحرق ودرنكة بمحافظة أسيوط، نظراً لمرور العائلة المقدسة والسيدة العذراء أثناء تواجدهم فى مصر في هذه المنطقة لذا تعد لها قيمة كبيرة عند الأقباط، حيث يسافر إليها المئات من أقباط مصر من جميع المحافظات للتبرك من هذه المناسبة.



