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بوسي تتصدر يوتيوب بـ"هتجوز تاني" مع الليثي (صورة)

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:42 ص
بوسي تتصدر يوتيوب بـهتجوز تاني مع الليثي (صورة)
بوسي
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الفجر الفني
 
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تصدّرت أغنية "هتجوز تانى لو طلعتى" للنجمة بوسي والمطرب محمود الليثي، تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" عقب طرحها .

 

وكانت الأغنية قد طرحت منذ يوم وهى الأغنية  الدعائية لفيلم "أنت حبيبي وبس" المنتظر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

 

فيلم "أنت حبيبي وبس" من المقرر طرحه بالسينمات في عيد الأضحى المقبل وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصوفينار، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.

بوسي تتصدر يوتيوب بـ"هتجوز تاني" مع الليثي (صورة)
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