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طرح البوستر الرسمي لفيلم "Maleficent: Mistress Of Evil trailer"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:31 ص
طرح البوستر الرسمي لفيلم Maleficent: Mistress Of Evil trailer
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أحمد جمال أحمد
 
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تستعد النجمة الكبيرة أنجلينا جولي للعودة لشاشات السينما في شخصية ميلفسنت، الساحرة الشريرة، بجزء جديد من الفيلم الناجح يطرح بعنوان Maleficent: Mistress Of Evil trailer.


ونشرت شركة ديزني عبر مجلة EW،  ، الملصق الدعائي الرسمي للفيلم المنتظر ظهرت به أنجلينا جولي في شخصيتها الشهيرة، كما ظهرت نجمة الفيلم الشابة إيل فانينج التي تجسد دور الجميلة النائمة.


ويستجد على الجزء الجديد من الفيلم النجمة الكبيرة ميشيل فايفر، وهو يعتبر واحدا من أفلام ديزني الكلاسيكية للرسوم المتحركة التي تحولت لنسخة سينمائية حية.

طرح البوستر الرسمي لفيلم "Maleficent: Mistress Of Evil trailer"
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