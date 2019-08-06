القابضة للمياه تكرم شركتي الفيوم وبني سويف لحصولهم على شهادة الاعتماد لخطط سلامة

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، شركتى مياه الشرب بالفيوم وبنى سويف لحصولهم على شهادة الاعتماد لخطط سلامة ومأمونية المياه لنظم امداد مياه محطة قحافة الجديدة بالفيوم ومحطة ميانه ببنى سويف، فى إطار تشجيع الشركات التابعة لمواصلة الجهد فى الحفاظ على سلامة ومأمونية مياه الشرب المنتجة.





وأكد، أثناء اجتماع التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، على الالتزام بمعايير الجودة أثناء عمليات التشغيل والصيانة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل علي المياه المنتجه بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن





وأوضح أن خطة سلامة ومأمونية المياه هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان جودة المياه وأمنها علي الصحة العامة علي الدوام طبقا لارشادات منظمة الصحة العالمية، ويهدف إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه إلى مراقبة جودة المياه المنتجة من نظم إمداد المياه ووضع منهج شامل لتقييم وإدارة المخاطر ضمن منظومة جودة مياه الشرب ومطابقتها للمعايير من المصدر وحتي المستهلك.