روبي ويليامز يستعد لخوض أولى تجاربه السينمائية

علمت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المغني البريطاني الشهير روبي ويليامز يستعد للخوص بأولى تجاربه السينمائية والتمثيل قريبا.

وقالت الصحيفة أن روبي مرشح بقوة للظهور في الجزء الثاني من فيلم الاستعراضات والموسيقى الشهير، the greatest show man للنجمة هيو جاكمان.

وأوضحت ديلي ميل أن الصداقة القوية التي تربط بين كل من روبي وهيو، شجعت هيو جاكمان لضمه لفريق عمل الفيلم الغنائي في جزءه القادم.