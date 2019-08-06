ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

روبي ويليامز يستعد لخوض أولى تجاربه السينمائية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:44 ص
روبي ويليامز يستعد لخوض أولى تجاربه السينمائية
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

 

علمت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المغني البريطاني الشهير روبي ويليامز يستعد للخوص بأولى تجاربه السينمائية والتمثيل قريبا.

 

وقالت الصحيفة أن روبي مرشح بقوة للظهور في الجزء الثاني من فيلم الاستعراضات والموسيقى الشهير، the greatest show man للنجمة هيو جاكمان.

 

وأوضحت ديلي ميل أن الصداقة القوية التي تربط بين كل من روبي وهيو، شجعت هيو جاكمان لضمه لفريق عمل الفيلم الغنائي في جزءه القادم.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية