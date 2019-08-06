فان دايك: هاري ماجواير لا ناقة له ولا جمل

تتسلط الأضواء على هاري ماجواير أكثر من أي وقت مضى بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في العالم.









ونصح فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي نظيره ماجواير، بضرورة التركيز في اللعب وعدم الالتفات لهذه الضوضاء.









وقال فان دايك: "ماجواير لا ناقة له ولا جمل في السعر الذي دفعه اليونايتد للحصول على خدماته، لكنه لن يستطيع على كل حال الإفلات من التركيز الإعلامي.. هذا السعر الكبير يجلب الضغوط، لكن يجب ألا يكون له أي تأثير سلبي، لأنك تعاني دائما من الضغوط في الأندية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد".









ولعب فان دايك، دورا محوريا مع ليفربول منذ قدومه إلى الريدز، وساعد النادي على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والمنافسة حتى آخر رمق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.









وأضاف فان دايك أن قدرته على وضع كل شيء في نصابه الصحيح، ساعده على التغلب على التركيز الإعلامي.









وتابع فان دايك: "فقط حاول التركيز على القيام بما تحب وأن تقدم أفضل ما عندك. اثبت نفسك في الملعب واستمتع بوقتك ولا تشغل بالك بأي أشياء أخرى".



