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خلال حملات تموينية.. ضبط 60 قضية مخالفة بالجيزة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:37 ص
خلال حملات تموينية.. ضبط 60 قضية مخالفة بالجيزة
السلع
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 60 قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 10 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، 12 عدم الإعلان عن الأسعار، 16 بيع بازيد من السعر الرسمي، 8 خبز غير مطابق للمواصفات، 14 انتاج خبز ناقص الوزن.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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