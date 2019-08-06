"المحرصاوي" يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي ليلا

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ليلة الثلاثاء زيارة تفقدية لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، برفقة الدكتور محمود صديق، عميد طب الأزهر بنين القاهرة ، حيث اطمأن على حُسن سير العمل بالمستشفى، خصوصا في ضوء إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة لاستقبال المصابين في حادث معهد الأورام الأليم.





وأشاد رئيس الجامعة، بأداء القائمين عليها والطاقم الطبي الموجود، لما لمسه من تقديم خدمة طبية متميزة، ورعاية صحية فائقة للمترددين عليها.





وأكد رئيس الجامعة أن المستشفى شهدت خلال الفترة الماضية طفرة على كل المستويات، برعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مضيفًا أنها تقوم بدور مهم وفعَّال في دعم المنظومة الصحية للدولة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين في مختلف التخصصات الطبية؛ بما يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.





وحرص رئيس الجامعة، خلال زيارته التفقدية على الاطمئنان على الحالات التي استقبلتها المستشفى اليوم للتأكد من تلقيها الرعاية والعلاج، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة لها ولجميع المترددين على المستشفى، متمنيا لجميع المرضى الشفاء العاجل.





جدير بالذكر أن كليتي طب بنين و بنات الأزهر بالقاهرة من الكليات الحاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



