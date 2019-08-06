تطور غريب في صفقة بول بوجبا وريال مدريد

رفض مانشستر يونايتد الإنجليزي عرض ريال مدريد الإسباني لضم بول بوجبا مقابل خاميس رودريجيز، بالإضافة إلى 30 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مانشستر يونايتد، لا يزال يتمسك بالحصول على 150 مليون يورو، للاستغناء عن بوجبا قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت أن اسم الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، عاد إلى المفاوضات لإقناع الشياطين الحمر بالتخلص من بوجبا.

وأوضحت أن دخول النجم الويلزي كجزء من الصفقة يقدم خدمتين لريال مدريد، حيث إنه يسرع خروج بيل من "سانتياجو برنابيو" هذا الصيف، بالإضافة إلى تحقيق رغبة المدرب زين الدين زيدان، مدرب الملكي، في الحصول على خدمات بوجبا.

ويعد بيل خارج حسابات زيدان في الموسم الجديد، بعد أن صرح المدرب الفرنسي أمام وسائل الإعلام بأن الأفضل للجميع أن يرحل اللاعب في أسرع وقت.