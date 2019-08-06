سيلينا جوميز تروج لأحذية ماركة رياضية لموسم الشتاء والخريف

ظهرت النجمة الأمريكية الشابة سيلينا جوميز في لقطات جديدة ضمن الحملة الدعائية لماركة puma الرياضية، والتي نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، و روجت من خلالها لعدد من أحذية الماركة الجديدة.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، اللقطات مشيرة إلى أن جوميز، ترتبط بعقد مع الشركة الألمانية للملابس الرياضية لتكون هي الواجهة الدعائية لها بالولايات المتحدة، وذلك بعد انتهاء تعاقد بوما مع النجمة ريهانا، وكانت الأحذية التي ظهرت بها سيلينا لموسمي الخريف والشتاء.

وسبق ان استعانت شركات رياضية بنجوم من عالم الفن بحملاتهم الدعائية مثل شركة اديداس التي تتعامل مع المغنية ريتا اورا في حملاتها الدعائية.