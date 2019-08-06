ماذا قدم نادي الزمالك خلال أخر 10 سنوات في إفريقيا

يلتقي نادي الزمالك مع فريق ديكاداها الصومالي في دور ال64 يوم الأحد القادم في ملعب بتروسبورت بالقاهرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وقبل انطلاق مشوار الفارس الأبيض يقدم لكم موقع الفجر الرياضي مشوار نادي الزمالك خلال أخر 10 مشاركات له في بطولات أفريقيا :





- عام 2019 : توج نادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الأفريقية بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.



