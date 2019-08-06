إيران للأوروبيين: سنقلص التزاماتنا بـ"النووي" ما لم تتحركوا
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:21 ص
وكالات
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قالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، الإثنين، للموقعين الأوروبيين على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إنها ستقلص التزامها خلال شهر إذا لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم.
ونقلت وكالة الأنباء
والتلفزيون الإيرانية، عن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهرويز كمال فندي،
قوله إن إيران قلصت التزاماتها بالفعل بالاتفاق النووي من خلال الاحتفاظ بأكثر من
130 طناً من الماء الثقيل، وأكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.
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