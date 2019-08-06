لماذا غير يورجن كلوب فلسفته في ليفربول؟

اكتفى يورجن كلوب مدرب ليفربول بصفقات شابة قبل بداية الموسم الجديد، إذ أبدى ثقته في التشكيلة الحالية وقدرتها على حصد لقب البريميرليج.

وقال يورجن كلوب: "ستكون هناك فترة انتقالات أخرى العام المقبل وهذا الفريق جيد حقا وقد استثمرنا الكثير من الأموال فيه وعلينا أن نعمل وفقا لما هو متاح".

ويبدو المدرب الألماني محقًا في الحفاظ على ثقته في التشكيلة الحالية من اللاعبين، وفعل ليفربول كل ما في وسعه في البريميرليج الموسم الماضي، لكن مانشستر سيتي القوي استطاع التغلب عليه ليفوز باللقب بفارق نقطة واحدة.

ويحظى ثلاثي هجوم ليفربول المؤلف من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، باحترام في كافة أنحاء أوروبا، وتلقى الدفاع المستقر القليل من الأهداف مقارنة بأي فريق آخر في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وعلق روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق: "تم دفع مبالغ ضخمة للاحتفاظ بهذه المجموعة ويجب أن يستمتع كلوب بهذه الفرصة ليكتشف ما يمكنه القيام به مع هذه التشكيلة المتماسكة.. ربما يعرف، مثلما كان الحال مع المدافع فيرجيل فان ديك والحارس أليسون باكير، أنه بحاجة للاعب محدد وهذا غير متوفر حاليا ولذا فإن علينا الانتظار بدلا من الإنفاق من أجل البحث عنه".

وعاد الغائبون عن ليفربول لفترة طويلة بسبب الإصابة مثل أليكس أوكسليد تشامبرلين وجو جوميز وآدم لالانا للتشكيلة ما سيعزز من خيارات كلوب.

وبينما أنهى مانشستر سيتي مبارياته الودية بدون أي خسارة في الوقت الأصلي، خسر ليفربول ثلاث مباريات أمام نابولي وإشبيلية وبوروسيا دورتموند.

وفي الوقت الذي تعد فيه المباريات الودية مهمة فقط على الصعيد البدني أكثر من أهمية نتائجها، فإن عروض ليفربول لا تزال تسبب لكلوب بعض المخاوف، رغم غياب لاعبين أساسيين مثل أليسون وفيرمينو وصلاح عقب حصولهم على راحة عقب مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم.