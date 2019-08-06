ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مجلس النواب الهندي يصادق علي مشروع قانون لتقسيم كشمير

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:15 ص
مجلس النواب الهندي يصادق علي مشروع قانون لتقسيم كشمير
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
من المقرر أن يصادق مجلس النواب الهندي على مشروع قانون من شأنه أن يقلل من ادارة حكومة كشمير ذات الغالبية المسلمة.

ويصوت لوك ساهبا على "مشروع إعادة تنظيم جامو وكشمير" اليوم الثلاثاء، بعد يوم من اقتراح الإجراء إلى جانب أمر رئاسي ينص على إلغاء حكم دستوري يمنح الكشميريين وضعا خاصا. وقد تم تشديد الأمن في كشمير قبل اتخاذ التدابير لمنع الاحتجاجات.

من المتوقع أن يصادق مجلس النواب بسهولة على مشروع القانون الذي يقضي بتقسيم الولاية في حالة تمريره إلى منطقتين هما جامو وكشمير التي ستضم هيئة تشريعية منتخبة ولاداخ التي ستحكمها الحكومة المركزية مباشرة بدون هيئة تشريعية من تلقاء نفسها.

وقد وافق مجلس الشيوخ في البرلمان على مشروع القانون بأغلبية الثلثين، مع تصويت العديد من نواب المعارضة مع حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم.
Advertisements
المزيد عن: مشروع إعادة تنظيم جامو وكشمير مجلس النواب الهند
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية