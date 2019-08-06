"الأرصاد" تعلن خريطة الأمطار الرعدية والرياح الترابية بمناطق السعودية

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إلى تعرُّض ثماني مناطق لرياح ترابية نشطة وهطول أمطار رعدية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الرياض، وتشمل (الدوادمي، السليل، العاصمة الرياض، رماح، عفيف، وادي الدواسر، وتبوك)، وتشمل (البدع، الوجه، أملج، تبوك، ضباء، والحدود الشمالية)، وتشمل (العويقيلة، رفحاء، عرعر) تتعرض لنشاط في الرياح السطحية، تكون مثيرة للأتربة، وتدنيًّا في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

كما تسود سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية نشطة وتدني مدى الرؤية، على مناطق المدينة المنورة وتشمل (المهد، وادي الفرع)، ومكة المكرمة وتشمل (الخرمة، القنفذة، الكامل، الليث، تربة، رنية)، وجازان، وتشمل (أبوعريش، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فيفا، هروب)، وعسير وتشمل (أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط)، ونجران وتشمل (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة).

وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أنَّ هذه الحالة المناخية تؤثر على مناطق «جازان، عسير، الباحة»، ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأوضحت «الأرصاد» أنَّ هناك استمرارًا لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران، وكذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.