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تعرف على موعد طرح الفيلم المقتبس من قصة حياة "إلفيس بريسلي"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:09 ص
تعرف على موعد طرح الفيلم المقتبس من قصة حياة إلفيس بريسلي
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أحمد جمال أحمد
 
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بعد أن أعلن المخرج Baz Luhrmann عن اختياره رسميا للممثل الشاب أوستن بتلر ليجسد شخصية المغني الراحل إلفيس بريسلي في فيلم جديد يجسد قصة حياته على شاشة السينما.

 

كشف المخرج عن الموعد الرسمي لعدد من وسائل الإعلامي الذي يهدف لأن يتم طرح الفيلم به بصالات العرض السينمائية حول العالم، وذلك في يوم 1 أكتوبر من عام 2021 القادم.

 

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، التي ذكرت أن الفيلم سبق وأن أعلن عن ضم النجم الكبير توم هانكس لفريق العمل به، حيث سيجسد شخصية مدير أعمال إلفيس بريسلي، كلونل توم باركر.

 

وكان مرشحا لتجسيد الدور العديد من الأسماء البارزة مثل هاري ستايلز وأنسل إيجولرت، غير ان اختبارات الأداء رجحت كفة أوستن بتلر في النهاية.

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