أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6-8-2019 مع اقتراب عيد الأضحي

استقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6- 8-2019، فى معظم الأسواق بالقاهرة الكبرى، وذلك قبل أسبوع من عيد الأضحى المبارك.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 حتى 140 جنيها للكيلو وذلك باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، بينما سجل سعر كيلو اللحوم البتلو بين 120 وحتى 180 جنيها للكيلو، فيما سجلت اللحوم الضأن بين 125 إلى 150 جنيها للكيلو.

وجاءت اللحوم الجملى فى سعر 100 إلى 120 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية فى منافذ التوزيع الاستهلاكية بين 85 - 90 جنيها للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضمان بين 100-110 جنيهات للكيلو.

وإاستقرت أسعار الكبدة المجمدة عند 30 جنيه للكليو بينما سجلت الكبدة البلدي سعر 130 جنيه للكيلو.





من جانبه ، أعلنت وزارة الزراعة المصرية، عن تراجع أسعار لحوم الأضاحي مُقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%، مؤكداً على توفير كميات كبيرة من اللحوم في منافذ بيع الأضاحي بأسعار مخفضة بكافة محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وقال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الأضاحي تراجعت بقيمة 5 جنيهات في الكيلو مقارنة بالعام الماضي.





وأكد نائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار العجول تراجعت 55 جنيها للكيلو مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن أسعار الخراف الحية سجلت 62 جنيها مقابل 67 جنيها للكيو القائم.





وأضاف هيثم عبد الباسط ، حالة التراجع في الأسعار نتيجة لحالة الركود المسيطرة على السوق خلال الفترة الماضية، تزامناً مع انخفاض الطلب من جانب المواطنين .





وأكد عبد الباسط، أن السوق يشهد زيادة في المعروض من المواشي خلال الفترة الراهنة، موضحاً أن إقبال المواطنين على المواشي مازال حتى الآن متوسط والسوق يعاني من الركود.





وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن ما يحدث الآن من جانب المواطنين الراغبين في الشراء هو حجز الأضحية، متوقعاً زيادة اللإقبال على الشراء خلال الثلاثة أيام المقبلة تزامناً مع دخول عيد الأضحى.