شاهد كابور يختار هذا المخرج لفيلمه الجديد

بعد احتفاله بنجاح فيلمه الجديد "كابير سينج" لما حققه من إيرادات مرتفعة، يحضر النجم الكبير شاهد كابور لمشروعه السينمائي القادم.

ووفقا لموقع إنديا توداي، فإن شاهد قد استقر على اختياره للمخرج وكاتب السيناريو Raj Kumar Gupta، ليكون مخرج ومؤلف مشروعه السينمائي الجديد.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بالفيلم، حيث يترقب المخرج كومار جوبتا موافقة شاهد على السيناريو أولا ومن ثم اختيار فريق العمل وموعد التصوير.