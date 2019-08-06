روحاني: إذا كانت أمريكا تريد المحادثات فعليها رفع كل عقوبات إيران
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:56 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن السلام مع بلاده هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب.
وأضاف روحاني
"إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات".
وفرضت وزارة الخزانة
الأمريكية، الأسبوع الماضي، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وقال ظريف، في
حينها، إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها"، موضحا
في حسابه الرسمي على "تويتر":" السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني
"المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".
بدوره أكد وزير
الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه سيتم تعزيز حملة العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي
ضد إيران طالما تواصل طهران توسيع برنامجها النووي.
Advertisements
المزيد عن: عقوبات إيران حسن روحاني ايران المحادثات العزلة الدبلوماسية
- "بومبيو": روحاني وظريف مسؤولان عن المعاناة الاقتصادية للشعب الإيراني
- ظريف: تصريحات بومبيو تستند إلى "أوهام قديمة"
- بومبيو مهاجمًا "نيوزويك": تساعدون إيران على نشر أكاذيبها
- ظريف: اختبارات الصواريخ لا تخالف القرارات الأممية
- وزير الخارجية الأمريكي: ظريف مجرد وجه للمافيا الدينية
- ظريف: تصريحات بومبيو ورئيسه متناقضة وتناسب الحدث
- "حوار مشروط" و"تبادل سجناء".. هل تسعى إيران للتفاوض مع أمريكا بدلا من المواجهة؟
- إيران ترفض عرض بومبيو "المنافق" للزيارة
- بومبيو: العزلة الدبلوماسية ستستمر ضد إيران حتى التوصل لاتفاق
- الرئاسة الإيرانية: العقوبات على ظريف "فضيحة" لأمريكا