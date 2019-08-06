أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 6-8-2019
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:12 ص
الفجر الاقتصادي
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تراجع الطلب علي الدواجن مع اقتراب عيد الأضحي أدي لإستقرار أسعار الدواجنخلال تعاملات اليوم اليوم الثلاثاء 6-8-2019.
وتراوح سعر الدواجن اليوم بين 22 و23 جنيهًا للكيلو من المزرعة، وبلغ سعر الدواجن للمستهلك ما بين 27 و28 جنيهًا ، والدواجن البلدي تراوح سعرها من المزرعة ما بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك بين 31 و32 جنيهًا للكيلو.
وسجل سعر البط مسكوفي عمر يوم من 11.50 جنيه إلى 12.00 جنيه أما البط مولارد عمر يوم من 12.50 جنيه إلى13.00 جنيه، وتراوح سعر الكتكوت أبيض عمر يوم مابين 4.75 جنيه إلى5 جنيه ، وسجل الكتكوت ساسو عمر يوم بسعر يتراوح مابين 4 جنيه إلى4.25 جنيه.
أما عن أسعار البيض فقد تراواح سعر الكرتونه من 32.00 جنيه إلى32.50 جنيه ، بينما سجل سعر الكرتونة للبيض الأحمر بسعر يتراوح من 34.00 جنيه إلى34.50 جنيه.
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