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الإمارات تغيث شبوة بـ 64 طن أغذية ومخيمات إيواء

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:01 ص
الإمارات تغيث شبوة بـ 64 طن أغذية ومخيمات إيواء
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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أغاثت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر المتضررين من السيول الجارفة في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى في محافظة شبوة.

 

وقدَّمت الهيئة مساعدات غذائية ومخيمات إيواء للمتضررين من السيول، في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية، التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

 

ووزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 800 سلة غذائية بمعدل 64 طناً مستهدفة 4 آلاف و720 شخصاً من سكان منطقة خورة، إضافة إلى تجهيز مخيمات إيواء لمَن تضررت منازلهم جرّاء تدفق السيول الجارفة.

 

وتأتي المساعدات في إطار النهج الإنساني وجهود دولة الإمارات المتواصلة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة.

 

وأعرب المستفيدون من مساعدات الهلال الأحمر عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناتهم وسط الظروف المعيشية الصعبة وتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

عدد السلال الغذائية التي وزعتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ بداية 2019 بلغت 29 ألفاً و468 سلة غذائية استهدفت 135 ألفاً و319 شخصاً من الأسر المحتاجة والمتضررة في شبوة.

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