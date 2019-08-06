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أتليتكو مدريد يرفض التفريط في حقه من برشلونة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:54 ص
أتليتكو مدريد يرفض التفريط في حقه من برشلونة
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مازال نادى أتليتكو مدريد يحاول الحصول على 80 مليون يورو من صفقة إنتقال النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لصفوف برشلونة الإسبانى بعد أن أستغل الشرط الجزائى والبالغ 120 مليون يورو للتوقيع للبلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت صحيفة "الموندو" أن نادى أتليتكو مدريد الإسبانى يملك دليل إدانة برشلونة وهى رسالة بريد إلكتروني، أرسلها سيفان كاريان وكيل اللاعب الفرنسي، إلى شقيقة ووالد اللاعب، حول شروط إتمام التعاقد مع برشلونة. 


وأوضحت الصحيفة أن قوانين الاتحاد الدولى لكرة القدم أ الفيفا يحظر أى نادى من التفاوض مع أي لاعب يمتلك عقد ساري مع ناديه، قبل المواعيد المحددة لفترات الانتقالات.
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