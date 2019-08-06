تعرف مدة غياب ميسي عن الملاعب



أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، خبر صادم لجماهير النادي الكتالوني بشأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حيثُ أصيب خلال تدريبات الفريق.





وقال الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن ميسي تعرض لإصابة في ساقه اليمنين خلال مشاركته في تدريبات الفريق فيما سيظل في إسبانيا، للتعافي من الإصابة.





وأوضح مانويل ليز وهو مُختص طب رضوح إن إصابة ميسي أقل الإصابات خطورة، يستغرق الأمر بضعة أسابيع من الراحة للتعافي من إصابته.