آس الإسبانية: عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى يحاول مراراً وتكراراً فى عودة نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادى برشلونة يحاول دخول أحد لاعبيه فى صفقة تبادلية من أجل إتمام الصفقة مثل دخول البرازيلي فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبلي لاعب وسط فرنسا.