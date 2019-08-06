"التموين": هذه الفئات لن يقبل تظلمها



وأشار "مدكور"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عى قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن حق التظلم للمستبعدين مفتوح حتى يوم الدين.



وشدد على أن هناك فئات لن يقبل تظلمها، مثل من يمتلكون سيارات فارهة تبلغ قيمتها بالملايين، موضحا أنه كان هناك 4 آلاف أسرة لديهم سيارات فارهة قيمتها بالملايين، وتم حذفهم، وأيضا من يلحقون أبنائهم بمدارس يدفعون للطفل الواحد 150 ألف جنيها، مؤكدا أنهم لا يتعاملون مع اسم الشخص أو وظيفته ولكن الرقم القومي.

أكد عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أنه كان هناك 8 مليون شخص وهمي يصرفون التموين، ولكن حدث ظلم لبعض الأشخاص، وبالفعل تقدم الملايين بتظلمات، وتم قبول مليون تظلم.