تقارير.. ريال مدريد يفاجيء الجميع ويستهدف صفقة غير متوقعة

فتح نادي ريال مدريد باب الاهتمام من جديد بضم أحد نجوم الدوري الانجليزي الممتاز والذي تألق بقوة خلال الموسم الماضي من البريميرليج وهو بيبر أوباميانج مهاجم آرسنال.





وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن ريال مدريد كانوا مهتمين بضم أوباميانج منذ ظهوره مع بروسيا دورتموند ولكن لم تكن هناك مفاوضات جادة بين الطرفين أو بمعنى آخر لم يكن له مكاناً في صفوف الفريق.





وشهد الموسم الماضي تطور كبير في مستوى أوباميانج مع آرسنال حيثُ صار هداف البريميرليج برصيد 22 هدفاً متقاسماً الصدارة مع محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أوباميانج سيجد مكاناً في هجوم ريال مدريد بعد إصابة ماركو أسينسيو كما أن الجابوني الدولي قد يلعب دون مشاكل في مركز الجناح اليمين.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن التوقيع مع أوباميانج بات متوقع وسهل حدوثه هذا الصيف حال دخول ثنائي الميرينجي لوكاس فاسكيز وجاريث بيل ضمن الصفقة.