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"التموين" تعلن إطلاق بوابة إلكترونية جديدة لتلقي التظلمات خلال شهرين

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:32 ص
التموين تعلن إطلاق بوابة إلكترونية جديدة لتلقي التظلمات خلال شهرين
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نعيم يوسف
 
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أكد عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة متاحة لجميع المواطنين، لتقديم تظلمهم، وسيتم التأكد إلكترونيا من هوية الشخص الذي يستخدمها.

وأشار "مدكور"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عى قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المستخدم سوف يضع بياناته عليها، مثل إقرار الذمة المالية ومن يثبت أنه يدعي سيتعرض "لأشياء لا مجال لذكرها حاليا".

وشدد على أنه سيتم تصحيح التظلمات إلكترونيا، ويكون المواطن هو المسئول عن بياناته بشكل شرعي، لافتا إلى أن هذه البوابة ستنطلق خلال شهرين.
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