بالأرقام.. 3 مدافعين أوروبيين فقط أغلى من 12 لاعباً في الليجا
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:28 ص
مني العوضي
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شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية صفقات قوية أبرمتها الأندية الأوروبية على مستوى المدافعين حيثُ تنافست بقوة على بعض الأسماء التي برزت على الساحة مثل الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت.
وتنافس برشلونة على ضم دي ليخت من أياكس بعد موسمه المميز ودخل على خط المفاوضات يوفنتوس وريال مدريد وأيضاً مانشستر يونايتد إلا أن الهولندي حسم موقفه واختار ارتداء قميص اليوفي.
وانتقل ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد بقيمة 88 مليون يورو ليصبح أغلى مدافع في كرة القدم، متجاوزًا فيرجيل فان ديك الذي انضم لليفربول بسعر 85 مليون يورو.
وبحثت الأندية الأوروبية عن صفقات قوية في خط الدفاع هذا الصيف حيث دفع بايرن ميونيخ 80 مليون يورو مقابل لوكاس هيرنانديز ويوفنتوس ضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو.
ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسعار مدافعي الليجا في مقابل الصفقات الدفاعية التي أُبرمت هذا الصيف في سوق شهد صراعاً كبيراً بين الأندية الأوروبية الكبرى.
وقالت الصحيفة الإسبانية أن قيمة 12 لاعباً مدافعاً في برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد ما بين 225 مليون يورو، بينما كل من فان ديك وماجواير ولوكاس وحده قيمتهم تصل إلى 257 مليون يورو فيما تكلفة نجوم البارسا جيرارد وأومتيتي وكليمنت لينجليت حوالي 67 مليون يورو، مع 36 مليون بينما دعم أتلتيكو دفاعه دون إنفاق الكثير.
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