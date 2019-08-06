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نيفين جامع: الجهاز يقوم بمساعدة الشباب بصفة خاصة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:27 ص
نيفين جامع: الجهاز يقوم بمساعدة الشباب بصفة خاصة
نيفين جامع
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نعيم يوسف
 
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قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يقوم بمساعدة الشباب بصفة خاصة، ويوفر فرص عمل لأصحاب المشاريع وآخرين معه.

ولفتت "جامع"، في لقاء مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، إلى أنهم لا يصرفون التمويل كاملا لصاحب المشروع، ولكن وفقا لمراحل تطور المشاريع، لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأعباء، وعدم تحميل المستفيد قرضا لم يستخدمه بعد.

وأكدت على أنهم حريصون على أن يشعر المواطنون أن الدولة أنشأت جهاز "ماشي في ضهرهم"، ويقوم بمساندتهم.
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